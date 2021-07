Wienerin entdeckte Schlange in Kloschüssel

Erst am Montag ist ein Grazer auf dem Klo von einer Schlange in die Genitalien gebissen und verletzt worden. Mehr Glück hatte am Donnerstag eine Wienerin. Auch in ihrer Kloschüssel schwamm eine Python. Sie entdeckte das rund ein Meter lange Tier jedoch rechtzeitig und blieb somit unverletzt. Die Magistratsabteilung 49 - Forst und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) holte die Schlange ab und übergab sie dem Tierquartier. Wem das Reptil gehört, ist unbekannt, berichtete die Polizei.