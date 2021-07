Mehr als 50 Tote bei Brand einer Fabrik in Bangladesch

Beim Brand in einer Lebensmittelfabrik in Bangladesch sind nach Angaben von Behörden und Feuerwehr mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Es habe fast 20 Stunden gedauert, das am Donnerstag ausgebrochene Feuer zu löschen, teilte Feuerwehrsprecher Abdullah Al Arefin am Freitag mit. Mindesten 49 verkohlte Leichen wurden im verschlossenen vierten Stock des Gebäudes geborgen. Drei Tote waren nach Ausbruch des Brandes entdeckt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.