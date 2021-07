Erste Kulturstrategie als Suche „nach den besten Antworten“

Mit der ersten Kunst- und Kulturstrategie will der Bund den Auswirkungen der Coronapandemie begegnen. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hat am Freitag gemeinsam mit Vertretern der Szene die Eckpunkte des Vorhabens vorgestellt. Die Krise habe gezeigt, „was Solidarität und Zusammenhalt bedeuten können. Das wollen wir aufgreifen und als Motor für diese Aufgabe nutzen.“ Im Zentrum stehe die Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch dem Publikum.

Mit dem heutigen Tag beginne ein „offener Prozess, der die Einladung zum Mitgestalten ernst meint“, betonte Mayer. „Das soll keine Hochglanzbroschüre werden, die am Tag ihres Erscheinens schon wieder veraltet ist. Wir wollen alle Stimmen an einen Tisch holen, um gemeinsam Visionen für die Zukunft von Kunst und Kultur zu erarbeiten.“ Viel Zuspruch erhielt sie für das Vorhaben von Regisseur David Schalko, Musikerin Yasmo und der Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler. „In der Kultur haben wir endlich eine gemeinsame Sprache gefunden“, meinte diese. „Es ist wichtig, dass wir so weitermachen.“