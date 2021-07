Köstinger für Wolfstötung als Konsequenz auf getötete Schafe

Rund 40 Wölfe gibt es in Österreich, die Raubtiere stehen unter strengem Schutz. Zuletzt haben sich auf Almen die Risse von Schafen gehäuft, vor allem Tirol und Salzburg sind stark betroffen, nun auch die Steiermark und Kärnten. Laut Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wurden heuer schon mehr als 200 Tiere, hauptsächlich Schafe, von Wölfen gerissen. Sie forderte am Freitag die Entnahme, also die Tötung, von „Problemwölfen“. Kritik kam von Grünen und WWF.