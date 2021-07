Deutschland stuft ganz Spanien als Corona-Risikogebiet ein

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die deutsche Regierung ab Sonntag ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren als Risikogebiet ein. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI), die Behörde für Infektionskrankheiten, am Freitag bekannt. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland abraten wird.