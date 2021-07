Cavendish egalisiert mit 34. Tour-Etappensieg Merckx-Rekord

In der Gesamtwertung gab es keine Änderung. Vor dem 14. Abschnitt mit drei Pässen der dritthöchsten Kategorie nach Quillan am Samstag führt der Slowene Tadej Pogacar (Team UAE) weiter souverän 5:18 Minuten vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran.

Er sei am Limit gewesen, gab Cavendish nach der Fahrt bei großer Hitze zu. „Es geht auch um den Kopf. Man muss mit dem Druck umgehen können.“ Der Familienvater dachte bei seinem Erfolg auch an den Rad-Nachwuchs. „Wenn ich mit meinen Siegen ein Kind inspirieren kann, Radsport zu betreiben, dann bedeutet das sehr viel für mich.“

Der Oberösterreicher Michael Gogl musste hingegen bei seiner vierten Tour-Teilnahme wie im Vorjahr aufgeben. Der 27-Jährige aus dem Qhubeka-Rennstall trat am Freitag nicht mehr an. Er hatte sich während des achten Teilstücks bei einem Sturz am linken Bein verletzt. „Ich habe nach dem Sturz alles versucht und bin positiv geblieben, aber leider sagt mein Körper nein“, sagte Gogl in einer Mitteilung seiner Mannschaft. Der Brite Simon Yates, der Dritte des heurigen Giro d‘Italia, musste nach einem Sturz aussteigen.