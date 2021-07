Berrettini bei Finalpremiere in Wimbledon gegen Djokovic

Fünffach-Sieger gegen Final-Debütant. Das Männer-Finale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon wird am Sonntag zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und dem Italiener Matteo Berrettini entschieden. Der Serbe setzte sich gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6(3),7:5,7:5 durch, der 25-jährige Berrettini hatte zuvor den Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz aus Polen mit 6:3,6:0,6:7(3),6:4 ausgeschaltet.

Djokovic verwandelte nach 2:44 Stunden seinen ersten Matchball, nachdem er in den Sätzen zwei und drei jeweils ein Break zum 6:5 geschafft hatte. Der 34-Jährige spielt damit um seinen 20. Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Damit würde er zu den Rekordsiegern Roger Federer und Rafael Nadal aufschließen. Außerdem hat Djokovic die Chance auf den Golden Slam, den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und von Olympia-Gold in einem Jahr.

Berrettini wahrte mit seinem Erfolg auch die Chance, dass am Sonntag zumindest ein Italiener in London über einen wichtigen Titel jubeln darf. Die italienische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am selben Tag im Wembley-Stadion das Finale der Europameisterschaft gegen England. „Am Sonntag alle mit dem Herzen in Wimbledon und Wembley“, twitterte Teamchef Roberto Mancini nach dem Erfolg Berrettinis.