U-Ausschuss-Finale am Donnerstag

Über zu wenig Arbeit können sich die Abgeordneten bis dahin ohnedies nicht beschweren, wurden doch am Freitag die Akten und Daten aus dem Finanzministerium vom Wiener Straflandesgericht geliefert, das von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Sicherstellung beauftragt worden war. Laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der selbst bereits dreimal im U-Ausschuss ausgesagt hatte, wurden insgesamt 26.000 elektronische und 14.000 Akten in Papierform geliefert.

Am Mittwoch sind am Vormittag Schmid und eine Abteilungsleiterin des Justizministeriums geladen. Dass der Ex-ÖBAG-Chef, der wegen veröffentlichter Chats das Handtuch geworfen hatte, tatsächlich kommt, ist unwahrscheinlich, er war zuletzt für den U-Ausschuss nicht erreichbar. Gegen ihn läuft am Bundesverwaltungsgericht daher ein Verfahren auf Verhängung einer Beugestrafe, so wie gegen den ebenfalls am Mittwoch geladenen Investor Siegfried Wolf. Als Auskunftsperson für Mittwoch ist zudem noch C-Quadrat-CEO Alexander Schütz geladen, der vom Bundesverwaltungsgericht bereits wegen Nicht-Erscheinens eine Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro aufgebrummt bekommen hat.