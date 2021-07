Nachwuchs für Kanzler Kurz

Der Babyreigen in der Bundesregierung geht weiter: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Lebensgefährtin Susanne Thier erwarten ihr erstes Kind. Der Nachwuchs soll Ende November oder Anfang Dezember auf die Welt kommen, teilte das Kanzleramt am Samstag auf APA-Anfrage mit. „Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden“, ließ Kurz in einem Posting auf Facebook und Instagram samt Foto des Paares im Kornfeld wissen.