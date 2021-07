IOC-Chef Bach verteidigt Zuschauer-Ausschluss bei Olympia

IOC-Präsident Thomas Bach hat den Zuschauer-Ausschluss bei den Olympischen Spielen in Tokio verteidigt. „Es war eine Entscheidung, die notwendig war, um sichere Olympische Spiele zu gewährleisten“, sagte Bach in einer Video-Botschaft des IOC an die Teilnehmer. „Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das Wichtigste ist, dass diese Olympischen Spiele stattfinden – dass Sie Ihren olympischen Traum verwirklichen können.“