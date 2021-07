Djokovic will nächsten Schritt Richtung Grand Slam machen

Noch ein Sieg fehlt ihm. Dann steht Novak Djokovic mit 20 Grand-Slam-Titeln auf einer Stufe mit Roger Federer und Rafael Nadal. „Das würde mir alles bedeuten“, meinte der Weltranglisten-Erste, der nur den ersten Satz in seinen sechs Matches ins Endspiel abgegeben hat. Nicht nur aufgrund seiner Erfahrung ist er der große Favorit gegen den ersten Einzel-Finalisten aus Italien in Wimbledon überhaupt, den 25-jährigen Matteo Berrettini.

Wie eigentlich immer, wenn einer der „Big three“ in einem Grand-Slam-Finale steht, kann Geschichte geschrieben werden. Denn Djokovic könnte nicht nur mit Nadal und Federer gleichziehen. Er hat ja dieses Jahr noch Größeres vor: Siegt er auch auf dem „Heiligen Rasen“, es wäre schon sein sechster Triumph in Wimbledon, dann könnte er als erster Spieler seit Rod Laver (1962 und 1969) den „richtigen“ Grand Slam schaffen. Nämlich alle vier Majors im gleichen Kalenderjahr zu gewinnen. Zudem will er auch bei Olympia Einzel-Gold holen: der „Golden Slam“ (also eben der Grand Slam mit Olympia-Gold) - den hat bisher nur die Deutsche Steffi Graf 1988 geschafft. Graf beendete ihre Karriere mit 22 Major-Titeln, Serena Williams hält immer noch bei 23 und den Allzeit-Rekord hat Margaret Court mit 24 inne. In der aktuellen Form und als Jüngster der „Big three“ mit 34 Jahren sind auch diese Zahlen für Djokovic keine Utopie.