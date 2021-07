Nachwuchs für Kanzler Kurz

Der Babyreigen in der Bundesregierung geht weiter: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Lebensgefährtin Susanne Thier erwarten ihr erstes Kind. Der Nachwuchs soll Ende November oder Anfang Dezember auf die Welt kommen, teilte das Kanzleramt am Samstag auf APA-Anfrage mit. „Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden“, ließ Kurz in einem Posting auf Facebook und Instagram samt Foto des Paares im Kornfeld wissen.

Das Kanzler-Baby wird jedenfalls nicht der erste Nachwuchs in der türkis-grünen Bundesregierung: Erst Mitte Juni verabschiedete sich Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in die Babypause, Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist im Jänner Mutter eines Sohnes geworden. Eine echte Mutterschutz- und Karenzregelung für Politikerinnen ist immer noch ausständig. Für Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder auch Bürgermeisterinnen gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes nicht, sie haben auch keinen Anspruch auf Karenzierung, da es sich bei einem politischen Mandat um kein Angestellten- bzw. Dienstverhältnis handelt. Ob sich Kanzler Kurz nach der Geburt seines Kindes eine Auszeit nehmen wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Die Kabinette Kurz I und II sind und waren überhaupt mit großem Babyglück gesegnet, was nicht zuletzt daran liegt, dass es in diesen Regierungen viele junge Ministerinnen und Minister gab und gibt. Neben Raab und Zadic ist auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Amt Vater geworden, er erwartet aktuell schon sein zweites Kind. Das Baby soll Ende Oktober kommen. Das erste Kind mit seiner Lebensgefährtin Clivia Treidl, Tochter Josefine, kam im März 2020 zur Welt. In der türkis-blauen Regierung wurde Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erstmals Mutter. Sie brachte 2018 einen Sohn zur Welt. Der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wurde zum dritten Mal Vater. Sein Sohn aus zweiter Ehe kam am 1. Jänner 2019 zur Welt.