Gewalttätige Proteste gegen Haft von Ex-Präsident Zuma

Gewalttätige Proteste gegen die Inhaftierung des früheren südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma haben zu Schäden in Millionenhöhe geführt. Tausende Demonstranten hätten an drei Tagen in der Provinz KwaZulu-Natal im Osten des Landes Dutzende Autos, Lastwagen und Infrastruktur in Flammen gesetzt, sagte Polizeisprecher Jay Naicker am Samstag.