Italien-Coach Mancini vor Finale: „Das reicht uns nicht“

Italiens Fußball-Teamchef Roberto Mancini ist schon vor dem EM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) gegen England stolz auf seine Mannschaft. Mit dem Erreichten will sich der 56-Jährige aber nicht zufriedengeben. „Im Finale zu sein, ist ein schönes Ziel. Aber das reicht uns nicht“, sagte Mancini schon vor dem Abflug seines Teams nach London auf der UEFA-Website.

Am bisherigen Offensivstil seiner Mannschaft will Mancini festhalten, wie er später auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte. „Wir wollen versuchen, so zu spielen, wie wir es uns immer vornehmen. Wir sind mit diesem Spiel bis hierhergekommen und werden daran nichts ändern“, kündigte der 56-Jährige an. Er erwarte von seinen Spielern eine „letzte Anstrengung. Sie sollen 90 Minuten Spaß haben, dann dürfen sie in den Urlaub fahren.“ Nervös sei er vor dem Endspiel nicht.