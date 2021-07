Milliardär Branson will noch vor Bezos in Weltraum starten

Der britische Unternehmer Richard Branson will am Sonntag (ab 15:00 Uhr MESZ) mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum starten - und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Branson will in der „VSS Unity“ nach dem Start vom kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Staat New Mexico eine Höhe von 80 Kilometern erreichen. Ziel der Unternehmung ist der Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus.