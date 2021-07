Vorgezogene Parlamentswahlen in Moldau begonnen

In der Republik Moldau haben am Sonntag vorgezogene Neuwahlen begonnen. Rund 3,2 Millionen wahlberechtigte Bürger der früheren Sowjetrepublik werden an den Wahlurnen erwartet, um ein neues Parlament zu bestimmen. Mehr denn je gilt die Wahl als richtungsweisend - laut moldauischen Politikbeobachtern haben die proeuropäischen, reformorientierten Kräfte erstmals Chancen auf eine Mehrheit. Die insgesamt 2.000 Wahllokale schließen um 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ).

In ihrer letzten Ansprache vor dem Wahlgang hatte die proeuropäische Staatspräsidentin Maia Sandu am Freitag an alle Wähler appelliert, das Land endlich „aus den Klauen der Kleptokraten“ zu befreien. Gemeinsam habe man „einen langen und schweren Kampf gegen die Diebe“ geführt, am Sonntag hätten die Wähler durch eine rege Wahlbeteiligung nun endlich „die Gelegenheit, diesen den Eintritt ins Parlament zu verwehren“, so die moldauische Präsidentin, die sowohl eine reformwillige Legislative als auch Exekutive benötigt, um ihre Reformpläne umsetzen zu können.