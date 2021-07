Papst soll laut Medien Anfang der Woche Spital verlassen

Nach der Darmoperation am vergangenen Sonntag erholt sich Papst Franziskus den Erwartungen entsprechend in der Gemelli-Poliklinik in Rom. Er könnte bereits am kommenden Montag oder Dienstag das Krankenhaus verlassen, berichteten italienische Medien. Der Heilige Vater hat inzwischen bereits seine Arbeit wieder aufgenommen.