Caritas-Präsident plädiert für „Mindestanstand“ in Politik

Nach den umfangreichen Corona-Wirtschaftshilfen fordert Caritas-Präsident Michael Landau nun von der Regierung einen „sozialen Wiederaufbauplan“. Für viele sei die Gesundheitskrise zu einer sozialen Krise geworden, meinte Landau am Sonntag in der ORF-“Pressestunde“. Angesichts der derzeitigen Tonalität plädierte Landau außerdem für einen „Mindestanstand“ in der Politik.