Bulgariens Präsident appelliert: „Massenhaft wählen gehen“

Bei der erneuten Parlamentswahl in Bulgarien hat Staatspräsident Rumen Radew am Sonntag die Bevölkerung zur aktiven Beteiligung aufgerufen. „Das Wichtigste heute ist, dass die Bulgaren herausgehen und massenhaft wählen“, sagte er nach seiner Stimmabgabe in Sofia. So könne es ein legitimes Parlament geben, das eine „energische, berechenbare und legitime Regierung“ zustande bringe. Dies ist die zweite Parlamentswahl in Bulgarien innerhalb von nur gut 100 Tagen.