Parlamentswahlen in Moldau als Richtungsentscheidung

Die Bürger und Bürgerinnen der Republik Moldau wählen am Sonntag ein neues Parlament - und treffen eine Richtungsentscheidung. Die Präsidentin des osteuropäischen Landes, Maia Sandu, hatte die vorgezogene Wahl angesetzt, um ihre Position gegenüber den pro-russischen Unterstützern ihres Vorgängers Igor Dodon zu stärken. Mit ihrer Mehrheit im Parlament in Chisinau konnten Dodons Unterstützer bisher die politischen Pläne der pro-europäischen Präsidentin blockieren.

„Ich habe gewählt, damit wir die Dinge in unserem Land in Ordnung bringen können und diejenigen los werden, die unser Land so viele Jahre ausgeplündert haben“, sagte Sandu nach ihrer Stimmabgabe in Chisinau vor Journalisten. Ihr gehe es bei dem Urnengang um „ein ehrliches Parlament“.