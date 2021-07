Parlamentswahlen in Moldau als Richtungsentscheidung

Mehrere Wahllokale in der Hauptstadt Chisinau waren gut besucht, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Moldauische Medien berichteten zudem von langen Schlangen vor Wahllokalen im Ausland - darunter in Berlin, Frankfurt und Paris.

Präsidentin Sandu hatte die Wahl am Vormittag als entscheidend bezeichnet. „Heute ist ein wichtiger Tag, denn heute können die Bürger sich von Dieben befreien und ein ehrliches Parlament wählen“, sagte die 49-Jährige nach ihrer Stimmabgabe vor Journalisten. Die in den USA ausgebildete Ökonomin hat vor allem der Korruption in ihrem verarmten Land den Kampf angesagt.

Russland hat in dem kleinen Land, das auch an die Ukraine grenzt, weiter einen großen Einfluss - besonders in dem von Moldau abtrünnigen Gebiet Transnistrien, wo seit Anfang der 1990er-Jahre russisches Militär stationiert ist. Auch knapp 260.000 Menschen aus dem Separatistengebiet waren bei der Wahl am Sonntag stimmberechtigt. Zuletzt beklagte Moskau eine „beispiellose Einmischung“ der USA und EU in die inneren Angelegenheiten Moldaus.