Argentinien schlägt Brasilien und gewinnt Copa America

Argentinien hat das Finale der Copa America gewonnen und sich zum Südamerika-Meister gekrönt. Das Team um Superstar Lionel Messi setzte sich am Samstag im legendären Maracana-Stadion von Rio de Janeiro mit 1:0 gegen Titelverteidiger Brasilien durch. Damit erfüllte sich der derzeit vereinslose Messi einen Traum und holte seinen ersten internationalen Titel mit der Nationalmannschaft. Im Trikot der „Albiceleste“ hatte Messi zuvor „nur“ 2008 Olympia-Gold gewonnen.

„Ich war jahrelang sehr nah dran (am Titelgewinn)“, erinnerte Messi. „Ich wusste, dass es irgendwann passieren würde, und ich denke, es gibt keinen besseren Moment dafür.“ Er ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass Gott diesen Moment für mich aufbewahrt hat, im Finale gegen und noch dazu in Brasilien.“

Zehnmal war er mit dem FC Barcelona spanischer Meister, viermal Champions-League Gewinner, zwölfmal Fußballer des Jahres in Spanien und sechsmal Weltfußballer. Die Chancen sind nun gut, dass für den 34-Jährigen ein siebenter Weltfußballer-Titel hinzukommt.

Trainer Scaloni erwähnte auch, dass Messi nicht ganz fit gewesen sei, machte aber keine Angaben zur Verletzung. „Auf einen Spieler wie ihn kannst du nie verzichten, auch wenn er nicht ganz fit ist wie in diesem Spiel und dem vorherigen.“

In der 21. Minute hatte Angel Di Maria von Paris Saint-Germain nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte den Ball über den brasilianischen Tormann Ederson gelupft und zum 1:0 für Argentinien getroffen. In der 52. Minute konnten die brasilianischen Fans nur kurz jubeln: Richarlison schob den Ball zwar über die Linie, stand allerdings zuvor im Abseits.

Nur wenige Tausend Zuschauer konnten das Endspiel im Maracana live verfolgen. Die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro hatte wegen der Corona-Pandemie nur begrenztes Publikum zugelassen. Etwa 4.500 Fans und geladene Gäste waren letztlich im Stadion und machten dennoch ordentlich Stimmung. Die argentinischen Medien schwärmten vom Maracanazo II - in Anlehnung an das entscheidende Spiel der WM 1950, in dem Uruguay Brasilien mit 2:1 schlug.