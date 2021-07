Zweiter Tiroler Impfsonntag gut angenommen

Das Impfangebot ohne Anmeldung ist auch dieses Wochenende in Tirol gut angenommen worden. Rund 7.550 Erstimpfungen wurden im Rahmen der Aktion von Donnerstag bis Sonntag verabreicht, teilte das Land in einer Aussendung mit - 4.150 davon am Sonntag. Das niederschwellige Impfangebot soll in Tirol auch weiterhin forciert werden.

Die ersten Impfwilligen fanden sich nach Angaben der Landespressestelle am Sonntagmorgen schon um 6.00 Uhr bei den Impfzentren in Landeck und Innsbruck ein. In Landeck wurde deswegen schon ab 7.30 Uhr statt ab 9.00 Uhr geimpft, in der Landeshauptstadt ab 8.00 Uhr. Erneut groß war auch das Interesse am Impfbus, der am Sonntag in Kitzbühel stand. Da die Kapazitäten im Bus kleiner sind als in den Impfzentren, wurden impfbereite Personen ab dem frühen Nachmittag gebeten, alternativ die nächstgelegenen Zentren zu nutzen.