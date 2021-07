Entscheidung über Aufhebung aller Corona-Regeln in England

Die britische Regierung entscheidet am Montag über die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England mit 19. Juli. Es wird erwartet, dass Premierminister Boris Johnson trotz eines enormen Anstiegs an Neuinfektionen an seinen Plänen festhält und endgültig die Rückkehr zur Normalität ankündigt. Damit würden schon in einer Woche Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen - gegen den Rat von Wissenschaftern und trotz Kritik von Opposition, Gewerkschaften und Bürgermeistern.