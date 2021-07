Pro-europäische Präsidentinnen-Partei führt bei Moldau-Wahl

Bei der Parlamentswahl in der Republik Moldau liegt die Partei der westlich orientierten Präsidentin Maia Sandu vorn. Nach Auszählung von mehr als einem Drittel der Stimmen kam Sandus Partei PAS auf gut 42 Prozent, wie am Sonntagabend aus Zahlen der Wahlkommission hervorging. Für das sozialistisch-kommunistische Lager von Sandus Erzrivalen, Ex-Präsident Igor Dodon, votierten demnach knapp 34 Prozent der Wahlberechtigten. Das vorläufige Endergebnis wird am Montag erwartet.