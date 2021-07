Donnarumma als erster Torhüter Spieler des Turniers

Gianluigi Donnarumma ist als erster Torhüter bei einer Fußball-EM zum Spieler des Turniers gewählt worden. Der 22-Jährige nahm die Auszeichnung am Sonntagabend nach dem im Elfmeterschießen gewonnenen Finale gegen England in London entgegen. Er selbst war mit zwei parierten Penaltys zum Helden avanciert. Schon im Halbfinale gegen Spanien hatte Donnarumma den entscheidenden Elfmeter gehalten.

„Es ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft, aller Spieler“, sagte Donnarumma über die Auszeichnung. Er selbst war aber ein entscheidender Faktor, um Italien überhaupt erst ins Endspiel zu bringen. In der K.o.-Phase gegen Österreich, Belgien, Spanien und England war der 1,96-m-Mann mehrmals gefordert. Mehr als ein Gegentor hat er aber in seinen vergangenen 32 Länderspielen für Italien nie kassiert. Nur beim Debüt am 1. September 2016 gegen Frankreich (1:3) waren es drei.