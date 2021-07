Polizisten-Prozess nach Misshandlungsvorwurf fortgesetzt

Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess um einen im Jänner 2019 in einem Spiellokal in Wien-Favoriten von Polizisten ohne ersichtlichen Grund geschlagenen Tschetschenen fortgesetzt. Acht Polizeibeamten wird in diesem Zusammenhang Missbrauch der Amtsgewalt, Körperverletzung und Fälschung eines Beweismittels vorgeworfen. Die Hauptangeklagten sind vom Dienst suspendiert.