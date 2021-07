Pro-europäische Präsidentinnen-Partei gewinnt Moldau-Wahl

Die proeuropäische „Aktion und Solidarität“ (PAS) hat die am Sonntag in der Republik Moldau durchgeführten vorgezogenen Parlamentswahlen gewonnen: Wie die Wahlkommission in Chisinau in der Nacht auf Montag nach Auszählung von 97 Prozent der abgegebenen Stimmen mitteilte, lag die von Staatspräsidentin Maia Sandu gegründete Partei mit 50,12 Prozent klar in Führung. Das Wahlbündnis der prorussischen Sozialisten und Kommunisten (BECS) kam auf 29,1 Prozent.