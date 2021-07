Kurz trifft UNO-Generalsekretär Guterres

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) besucht am heutigen Montag das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Bei einem Treffen mit UNO-Generalsekretär António Guterres (16.00 Uhr MESZ) wollte der Kanzler dabei das Bekenntnis Österreichs zur Weltorganisation bekräftigen. Außerdem war ein Gespräch mit dem österreichischen Spitzendiplomaten Volker Türk geplant, der als Vize-Generalsekretär für „strategische Koordinierung“ die rechte Hand von Guterres ist.

„Die COVID-19 Pandemie hat die Bedeutung enger internationaler Kooperation erneut deutlich gezeigt. Wir brauchen weiterhin multilaterales Engagement mit einer starken UNO im Zentrum“, betonte der Kanzler im Vorfeld des Besuchs im UNO-Hauptquartier, wo er am Dienstag vor dem UNO-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) eine Rede zum Thema Nachhaltigkeit halten wollte. Nach dem Treffen mit Guterres war am Montagabend (MESZ) noch ein Besuch im Metropolitan Museum of Art geplant, das vom Österreicher Max Hollein geleitet wird.