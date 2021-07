Berichte über sexuelle Übergriffe auf „X-Jam“-Maturareisen

Über Fälle von sexuellen Übergriffen und rassistisch motivierter Gewalt vonseiten der Security-Mitarbeiter bei „X-Jam“-Maturareisen in Kroatien haben „Kronen Zeitung“ und die Gratiszeitung „Heute.at“ am Montag berichtet. Ein 18-jähriger Niederösterreicher soll via sozialer Netzwerke dazu aufgerufen haben, derartige Vorfälle bekannt zu machen. Zahlreiche Rückmeldungen junger Österreicher seien die Folge gewesen. X-Jam relativierte diese Vorwürfe, bestätigte aber Entlassungen.