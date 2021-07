Museumsquartier-Chef wechselt zur Sozialbau AG

Erst Ende Mai war bekannt geworden, dass Christian Strasser für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer an der Spitze des Wiener Museumsquartiers (MQ) stehen soll und sein Vertrag bis 30. September 2026 verlängert wird. Daraus wird nun nichts. Stattdessen folgt Strasser mit 1. Jänner 2022 auf den einstigen SPÖ-Kulturminister Josef Ostermayer als Generaldirektor der Sozialbau AG, wie Strasser gegenüber der APA bestätigte. Bis dahin verbleibe er voller Energie an der MQ-Spitze.

Das Angebot habe sich relativ kurzfristig ergeben, begründete Strasser im APA-Gespräch seinen Schritt zu diesem Zeitpunkt. Dabei hätten ihn zwei Elemente zum Abschluss des Fünf-Jahres-Vertrages bewogen. „Nach zehn Jahren ist es gut, wieder einmal einen Wechsel zu machen“, so Strasser, der seit 2011 das Museumsquartier leitet. „Und auf der anderen Seite ist für mich immer wichtig gewesen, in meiner beruflichen Laufbahn sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen.“ Und der gemeinnützige Immobilienmarkt trage in seinen Augen ganz wesentlich zur Lebensqualität der Menschen bei und sei in der aktuellen Situation gefragt, ein starkes Gegengewicht zum durch Spekulation getriebenen Immobilienmarkt zu bilden.