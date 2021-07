Online-Ausstellung macht Schönbergs Plattensammlung hörbar

Welchen Musikaufnahmen lauschte Arnold Schönberg? Wie klingen seine Werke in dessen eigener Interpretation und wie hört sich seine Stimme an? Das Arnold Schönberg Center und die Österreichische Mediathek laden ab Dienstag mit einer neuen Online-Ausstellung zum Stöbern in der Plattensammlung des berühmten Komponisten. 70 historische Tondokumente werden dabei mit Schönbergs Lebensstationen verknüpft.

Mehr als 400 Schallplatten - darunter frühe Schellacks und Selbstschnittfolien - umfasst der Bestand des Erfinders der Zwölftonmusik. Viele Tonobjekte blieben über Jahrzehnte lang in Kalifornien, wo der 1874 in Wien geborene Schönberg nach seiner Emigration 1933 bis zu seinem Tod 1951 lebte. Sie wurden erst 1998 nach Wien ins Archiv des Schönberg Centers transferiert und dort vor zwei Jahren von der beim Technischen Museum angesiedelten Mediathek zur Digitalisierung und Langzeitarchivierung übernommen, berichtete deren Leiterin Gabriele Fröschl am Montag in einem Pressegespräch.