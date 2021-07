Pro-europäische Präsidentinnen-Partei gewinnt Moldau-Wahl

In der Republik Moldau hat die proeuropäische Partei „Aktion und Solidarität“ (PAS) um Staatspräsidentin Maia Sandu einen historischen Wahlsieg errungen: Bei den am Sonntag gestiegenen vorgezogenen Neuwahlen fuhr die reformorientierte Partei nicht nur die absolute Mehrheit in der neuen Legislative des Landes, sondern auch das beste Wahlergebnis einer Partei seit der Unabhängigkeit des Landes ein. Dank des Resultates kann sie alleine regieren.