Militäreinsatz nach gewaltsamen Protesten in Südafrika

Als Reaktion auf seit Tagen anhaltende gewaltsame Proteste in Südafrika setzt die Regierung ab sofort Soldaten in den zwei betroffenen Provinzen ein. In der Provinz Gauteng, zu der auch Johannesburg gehört, sowie in KwaZulu-Natal werde das Militär die Polizei unterstützen, gab ein Militärsprecher am Montag via Twitter bekannt. Seit Donnerstag kommt es zu gewaltsamen Ausschreitungen von Demonstranten, die gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Jacob Zuma protestieren.