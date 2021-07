Berichte über sexuelle Übergriffe auf „X-Jam“-Maturareisen

Über Fälle von sexuellen Übergriffen und rassistisch motivierter Gewalt vonseiten der Security-Mitarbeiter bei „X-Jam“-Maturareisen in Kroatien haben „Kronen Zeitung“ und die „Heute.at“ am Montag berichtet. Ein 18-Jähriger soll zuvor via sozialer Netzwerke dazu aufgerufen haben, derartige Vorfälle bekannt zu machen. Gegenüber der APA hat der Veranstalter von vier Mitarbeitern berichtet, die wegen verbaler Äußerungen oder unverhältnismäßigem Verhalten verwiesen wurden.