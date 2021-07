Mindestens acht Tote bei Hoteleinsturz in China

Nach dem Einsturz eines Hotelgebäudes im Osten Chinas sind acht Tote geborgen worden. Neun weitere werden noch in den Trümmern vermisst, berichtete die Stadtregierung von Suzhou in der Provinz Jiangsu am Dienstag. Das Unglück passierte am Montagnachmittag, als ein Nebengebäude des Siji Kaiyuan Hotels in der Stadt westlich der Hafenmetropole Shanghai plötzlich einstürzte. Insgesamt seien bisher 14 Personen gerettet worden, davon sind laut Stadtregierung 13 verletzt.