Mehr als 40 Tote bei Großbrand auf Corona-Station im Irak

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Süden des Irak sind ersten Angaben zufolge mindestens 41 Menschen gestorben. Das berichtete das staatliche Fernsehen am Montagabend. Der Sprecher der Gesundheitsbehörde der südlichen Provinz Dhi Qar, Ammar Bashar, bestätigte die Zahl. Die Leichen der Opfer seien geborgen worden, nachdem das Feuer gelöscht werden konnte. Laut unbestätigten Zeugenaussagen war das Feuer durch die Explosion einer Sauerstoffflasche ausgebrochen.

Das Krankenhaus befindet sich in der Stadt Nassiriya in der Provinz Dhi Qar, rund 370 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad. Bashar sagte, in der Isolierabteilung des Krankenhauses hätten sich 63 Covid-Patienten befunden.