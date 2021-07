Doskozil weist Rendi-Wagners Vorwürfe zurück

Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil hat am Dienstag Vorwürfe der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, er würde „inkonsequent“ und „unehrlich“ agieren, zurückgewiesen und sprach von „Beflegelung“. „Das wird schon zur Posse. Ich hör“ mir das gar nicht mehr an“, stellte er fest und meinte, ihm gerade in Fragen der Migration Inkonsequenz vorzuwerfen: „Das ist ein starkes Stück.“ Weiters bekräftige der Landeshauptmann, im Burgenland zu bleiben.

Am Rande einer Pressekonferenz auf das von Rendi-Wagner erwähnte Telefonat mit ihm angesprochen, erklärte Doskozil: „Das ist Kindergartenniveau, wenn ich ein persönliches Telefonat im Gedächtnisprotokoll nacherzähle. Auf so ein Niveau begebe ich mich nicht. Wie meine Linie in Migrationsfragen ist, ist jedem klar in Österreich.“