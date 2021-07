15.000 auf der Flucht vor Vulkan Taal auf den Philippinen

Mehr als 5.000 Menschen hätten sich in Evakuierungszentren in Sicherheit gebracht, fast 10.000 weitere seien bei Angehörigen oder Freunden untergekommen, hieß es. Die Behörden befürchten, dass die Aktivität Vorbote eines größeren Ausbruchs sein könnte.

Seit zwei Wochen gilt Warnstufe 3 von 5, was für „hohe vulkanische Unruhe“ steht. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien am Taal 171 vulkanische Erdbeben, hohe Schwefeldioxidemissionen und bis zu 1,5 Kilometer hohe Dampfwolken registriert worden, so Phivolcs am Dienstag.