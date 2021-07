Fünf Italiener im UEFA-Team des EM-Turniers

Fünf italienische Europameister stehen im von der UEFA auserkorenen „Team des Turniers“ der Fußball-EM. Torhüter Gianluigi Donnarumma, die Verteidiger Leonardo Bonucci und Leonardo Spinazzola, Mittelfeldspieler Jorginho und Stürmer Federico Chiesa schafften es in die Elf, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Von Final-Verlierer England stehen die Verteidiger Kyle Walker und Harry Maguire sowie Offensivmann Raheem Sterling in der Mannschaft des Turniers.