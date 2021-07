Schau zu den jüdischen Wurzeln der Salzburger Festspiele

Nicht nur in Salzburg würdigt man auch im Jahr 101 nach Gründung der Festspiele die kulturelle Großinstitution weiterhin mit einer Jubiläumsausstellung. Auch Wien reiht sich heuer in die Feierlichkeiten ein: So hebt das Jüdische Museum mit „Jedermanns Juden“ die großen jüdischen Gründerväter der Festspiele wie Hugo von Hofmannsthal und allen voran Max Reinhardt aufs Podest und würdigt diese in einer multimedialen, bunten Schau, die am Dienstag präsentiert wurde.