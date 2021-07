Corona - Faßmann hält an Zeitplan für Schulmaßnahmen fest

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hält an seinem Zeitplan für die Vorlage eines Konzepts für den Schulbetrieb im Herbst fest. Dieses soll Anfang August präsentiert werden, so der Minister in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Zuletzt hatte die FPÖ einen Schulgipfel bereits im Juli gefordert.

Unterdessen verlangt die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) in einer Aussendung die Möglichkeit zur schnellen Durchimpfung der Studierenden. Dazu sollen unter anderem Impfstraßen an den Hochschulen eingerichtet werden. Zum Teil gibt bzw. gab es solche schon - etwa an der Uni Linz. Gleichzeitig fordert die ÖH den Erhalt sowie den Ausbau der Testmöglichkeiten an den Hochschulen. Trotzdem soll der hybride Lehrbetrieb überall dort fortgeführt werden, wo das möglich ist. Neben der Präsenzlehre müssten weiterhin digitale Möglichkeiten angeboten werden, um das Studieren für alle zu ermöglichen.