Niederösterreicher Konrad gewinnt 16. Tour-de-France-Etappe

Bora-Profi Patrick Konrad hat am Dienstag als erst dritter Österreicher eine Etappe der Tour de France gewonnen. Auf den Tag genau 90 Jahre nach einem der drei Tagestriumphe bei der „Großen Schleife“ durch Max Bulla setzte sich der Niederösterreicher nach einem Ruhetag und 169 km von Pas de la Case in Andorra nach Saint-Gaudens solo durch. Konrad präsentierte sich überaus aktiv und suchte nach Rang zwei am vergangenen Samstag in Quillan in den Pyrenäen seine Chance.