Federer sagte Olympiastart wegen Knie-Verletzung ab

Roger Federer kann sich seinen Traum von Olympia-Einzel-Gold, das ihm in seiner Erfolgssammlung noch fehlt, nicht erfüllen. Der am 8. August 40 Jahre alt werdende Schweizer hat am Dienstag für die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt. Als Grund nannte er Probleme mit dem Knie, die sich während des Turniers in Wimbledon verschärft hätten.