WHO-Warnung vor willkürlichem Impfstoff-Mix

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät Impfwilligen davon ab, willkürlich Corona-Impfstoffe verschiedener Hersteller zu kombinieren. „Individuen sollten nicht für sich selbst entscheiden, öffentliche Gesundheitsbehörden können, basierend auf den verfügbaren Daten“, sagte Soumya Swaminathan, leitende Wissenschafterin der WHO, am Montag.