Van der Bellen zu Gast beim belgischen König Philippe

Am zweiten Tag seines Besuchs in Brüssel ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen vom belgischen König Philippe empfangen worden. „Österreich und Belgien sind durch eine Reihe von Interessen und Gemeinsamkeiten verbunden“, schrieb der Bundespräsident am Mittwoch anschließend auf Twitter. Bei dem Treffen habe er König Philippe auch seinen Dank für die wichtige Rolle Belgiens bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgedrückt.