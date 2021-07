VfGH hob Erlässe zu Asylwerber-Beschäftigungsbewilligung auf

Aufgrund der Beschwerde einer Tiroler Spenglerei hatte der Verfassungsgerichtshof in der März-Session beschlossen, von Amts wegen ein Verordnungsprüfungsverfahren zum Erlass von 2018 bzw. 2004 einzuleiten. Das Verfahren habe bestätigt, dass „sich diese Erlässe nicht in einer bloßen Information über die geltende Rechtslage erschöpfen, sondern darüber hinaus verbindliche (einschränkende) Regelungen über die Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen für Asylwerbende enthalten“, erklärte der VfGH. Für die Anwältin der Spenglerei, Michaela Krömer, kann Arbeitsminister Kocher in diesem Bereich nun keine Verordnung erlassen, weil er dazu keine rechtliche Kompetenz habe. Krömer verwies im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radios auf eine EU-Richtlinie, laut dieser Asylwerbende nach spätestens neun Monaten einen effektiven Zugang zum Arbeitsmarkt haben sollten.

Die FPÖ forderte in Reaktion auf den VfGH-Entscheid eine „sofortige Reaktion“ des Arbeitsministers. „Kocher muss den bisherigen Zustand, der vom VfGH nicht inhaltlich, sondern nur aus Formalgründen beanstandet wurde, sofort mit einer entsprechenden Verordnung wiederherstellen“, so FPÖ-Parteichef Herbert Kickl in einer Aussendung. Kochers Reaktion auf den VfGH werde „zu einer neuerlichen Nagelprobe“ für die Asylpolitik der ÖVP. Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Gerald Loacker begrüßte dagegen die Entscheidung des VfGH. „Angesichts der Rekordzahl an offenen Stellen, die es zu besetzen gilt, ist die Aufhebung jener Einschränkung überaus wichtig“, sagte Loacker. „So dürfen jene Menschen einen Job annehmen, sollte kein Österreicher und kein EU-Bürger für eine Stelle gefunden werden.“ Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs sei positiv zu bewerten, so auch der Caritas-Österreich-Präsident Michael Landau. Landau plädiert dafür, den Zugang für Asylwerberinnen und Asylwerber „jetzt generell neu zu regeln“. Vor allem in Bereichen mit „eklatantem Fachkräftemängel“ - etwa in der Pflege - könne man „jetzt neue Möglichkeiten schaffen“.