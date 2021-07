1.000 Besucher bei Musikfest in Utrecht mit Corona infiziert

Bei einem Musikfestival in Utrecht haben sich rund 1.000 Besucher mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden könnten die Zahlen noch steigen. Die Organisatoren reagierten geschockt und betonten, dass sie sich an alle Auflagen gehalten hätten, wie der „Spiegel“ am Dienstag berichtete. Rund 20.000 Menschen hatten das zweitägige Open-Air-Festival „Verknipt“ am 3. und 4. Juli besucht.