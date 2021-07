Vereinigte Arabische Emirate eröffnen Botschaft in Tel Aviv

Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am Mittwoch eine Botschaft in Tel Aviv eröffnet. „Ein wichtiger Schritt für den gesamten Nahen Osten“, sagte Israels Präsident Yitzhak Herzog laut israelischem Fernsehen. Der Botschafter der VAE, Mohamed al-Khaja schrieb anschließend bei Twitter: „Die Verpflichtung der VAE gegenüber den Abraham-Abkommen ist nicht zu brechen und ist jetzt hier in Stein gemeißelt, in Tel Aviv.“