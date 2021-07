Kärntner stirbt nach Sturz in Häckselanlage

Ein 59-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch im Bezirk St. Veit an der Glan in eine laufende Holzhäckselanlage gestürzt und getötet worden. Laut Polizei war der Mann gegen 11.30 Uhr in einem Sägewerksbetrieb alleine mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten beschäftigt. Aus vorerst unbekannten Gründen stieg der Arbeiter auf eine Holzlatte, die über einem Schacht des Zubringerförderbandes lag. Diese Holzlatte brach, der Mann stürzte in die laufende Häckselanlage.